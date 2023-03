Stib, SNCB… voici les perturbations attendues ce vendredi

Ce vendredi 10 mars, une grève nationale dans la fonction publique est organisée en front commun syndical. Un préavis de grève a été déposé et les réseaux de transports publics s’attendent à une importante mobilisation de leur personnel.

Lors de cette journée d’action syndicale, les grévistes veulent rappeler l’importance des services publics pour la démocratie et leur rôle indispensable dans notre société. Le budget des transports diminue et la qualité des services avec. Ils dénoncent une pression croissante qui détériore leurs conditions de travail.

La Stib

De fortes perturbations sont attendues sur le réseau. La circulation des trams, des bus et des métros sera impactée. Dès vendredi six heures du matin, un Contact Center est ouvert pour toutes questions des voyageurs au 070/23.20.00. Le site et les applications (Twitter et Facebook) seront mis à jour régulièrement afin d’informer sur l’évolution de la situation. Malheureusement, aucune information supplémentaire n’est encore connue.

La SNCB

Un service alternatif sera mis en place dès jeudi 9 mars à 22h jusqu’à la fin de journée du vendredi 10 mars. Ce service est organisé à partir du personnel disponible et les perturbations seront différentes d’une province à une autre. La SNCB prévoit la circulation d’un train sur trois en moyenne.

Elle projette la circulation d’un train IC sur deux, un train S et L sur trois, presque aucun train P. Les provinces les plus touchées sont Namur, Luxembourg et le Brabant wallon. La SNCB tiendra informé ses voyageurs via, notamment, le planificateur de voyage ou l’application SNCB, les annonces dans les gares et les réseaux sociaux (Twitter et Facebook).

De Lijn

Des perturbations sur les lignes De Lijn sont également attendues. Ils ne connaissent pas encore précisément l’ampleur que la grève aura sur l’ensemble de leur réseau. Plusieurs canaux permettront, ce vendredi 10 mars, aux voyageurs de s’informer en temps réel. Il y a l’application De Lijn, avec laquelle vous pouvez autoriser les notifications pour avoir le suivi de l’évolution des perturbations. Vous pouvez également être tenu informé par courrier électronique, via les réseaux sociaux (Twitter et Facebook) et modifier votre voyage en fonction des déviations via le planificateur d’itinéraire.