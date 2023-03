Dans LéNA cette semaine: en dépit des apparences, Björk n’a jamais quitté l’Islande

Il y a trente ans, Björk Guomundsdóttir (qui a aujourd’hui 57 ans) sortait son premier album. Alors que la native de Reykjavik s’attendait à en écouler 20.000 exemplaires, elle a totalisé deux millions de ventes. Jusqu’alors, on la connaissait comme cette jeune aux yeux bridés qui chantait dans Sugarcubes, le premier groupe islandais dont on avait entendu parler. Or, cet album fut, pour la pop des années 1990, ce que Nevermind de Nirvana a signifié pour le rock : une production qui transformait les codes.

Les trois productions suivantes ont fini de la consacrer comme artiste la plus influente de sa génération. Puis, elle a poursuivi sa carrière en se démarquant de plus en plus des productions commerciales. Pourtant, elle continue de séduire. Ses prestations live convainquent les sceptiques. Elle est aussi avant-gardiste que Bowie. Et elle a influencé des dizaines d’artistes.

On a toujours affirmé qu’elle avait délaissé l’Islande dans les années 1990, après quoi ses visites avaient été de courte durée, ce qu’elle réfute aujourd’hui : « Je ne l’ai jamais quittée. Quand, dans les années 1990, je vivais à Londres, je séjournais la moitié de l’année en Islande. Et, une fois installée à New York, mes séjours ont été encore plus longs. Je suppose toutefois qu’on peut conclure que j’ai définitivement déménagé ici après la vente de ma maison de Brooklyn. »

Quand on lui demande si, compte tenu de sa forte popularité dans son pays, elle envisage de se lancer en politique, sa réaction est précédée d’un regard mêlant la stupéfaction à l’amusement : « Jamais ! »

