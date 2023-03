Un rescapé des attentats de Bruxelles livre un témoignage poignant: «Je suis devant vous, pas comme victime, mais comme survivant»

La cour d’assises de Bruxelles a entendu, jeudi matin, dans le procès des attentats du 22 mars 2016, les témoignages de victimes des deux premières explosions, survenues à l’aéroport de Bruxelles-National à Zaventem. La première est une victime directe de cette attaque. Sebastien Bellin, ancien basketteur professionnel, a subi de graves blessures aux jambes. Les secondes sont des victimes indirectes. Elles sont les enfants d’un couple de retraités qui se trouvaient dans le hall des départs. Leur père est décédé presque sur le coup et leur mère a été grièvement blessée.

Sebastien Bellin a livré un témoignage fort, poignant, véritable ode à la positivité et à l’humanité. À la fin de son témoignage, cet ancien athlète de haut niveau qui souffre désormais d’un handicap permanent, s’est adressé directement aux accusés. «Aujourd’hui, j’ai décidé de vous pardonner, je vous pardonne», a-t-il déclaré. «En vous pardonnant, je me détache des atrocités dont vous êtes accusés et je choisis de faire encore plus de place à l’amour».

Il a ajouté: «au lieu de me détruire, vous avez créé en moi un humain avec une énergie inouïe de compassion, de tolérance, d’ouverture d’esprit, une humanité encore plus puissante. Une humanité que même deux bombes n’ont pas pu éteindre en moi», a-t-il affirmé. «Je suis devant vous, pas comme victime, mais comme survivant».

L’homme de 44 ans a considéré la puissance du pardon comme «la dernière étape de sa guérison», selon ses mots. «Il n’y a aucune place en moi pour la haine, la revanche. Je fais plutôt le choix de donner cette place à l’amour et à la tolérance», a-t-il expliqué. Il a conclu en offrant son aide aux accusés pour qui le pardon sera «peut-être la différence entre pourrir en prison et guérir en prison».

Lors de son témoignage, il n’a eu de cesse d’insister sur l’énergie que l’amour donne dans des moments difficiles. «La vie nous donne toujours un choix. Est-ce qu’on sombre dans le désespoir et les atrocités dont les humains sont capables ou est-ce qu’on se focalise sur l’énergie et l’amour présents tout autour de nous?», a-t-il dit.

Après ce témoignage, probablement l’un des plus marquants de ce procès, les quatre enfants d’André et Danielle Adam ont exprimé la souffrance d’avoir perdu leur père et celle de voir leur mère diminuée à la suite de ses blessures. Ce couple de retraités se trouvait dans le hall des départs à l’aéroport de Zaventem lorsque les bombes ont explosé. André, ancien diplomate de nationalité française, est décédé presque sur le coup. Il était âgé de 79 ans. Quant à son épouse, grièvement blessée, elle a été amputée de la moitié de son pied gauche.

«Elle marche très difficilement. Tout est compliqué. Pour les moindres petites choses de tous les jours, sa vie est transformée. Elle arrive parfois à retrouver le sourire, mais rien n’est simple», a témoigné le fils du couple au sujet de sa maman, âgée aujourd’hui de 79 ans.

Concernant la disparition de leur père, elle a «ébranlé notre famille», a expliqué l’une des filles. «Il avait un rôle de vrai père, de vrai grand-père. C’était un roc, quelqu’un de très solide, très droit. Il a toujours accompagné chacun de nous tout au long de notre vie et il a fait de même avec nos enfants. Nous ressentons beaucoup de tristesse de l’avoir perdu trop tôt. Il était déjà âgé, mais il avait certainement encore de belles années devant lui».

Une autre des filles d’André et Danielle Adam a expliqué que, le jour de l’attentat, elle devait partir avec sa maman à Miami pour rendre visite à la mère de celle-ci, et donc grand-mère du témoin, qui était souffrante. Elle est arrivée à l’aéroport quelques minutes après les explosions. Son père ne faisait qu’accompagner son épouse avant qu’elle ne s’envole vers les États-Unis. «Ma mère n’a pas pu assister aux obsèques de son mari, parce qu’elle avait été plongée dans un coma artificiel en raison de ses blessures. Et elle n’a jamais pu revoir sa mère qui est décédée peu de temps après», a-t-elle raconté.