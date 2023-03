Felice Mazzù, avant le duel entre le Sporting de Charleroi et OHL: «Une journée importante en vue du Top 8»

Les Zèbres restent sur quatre clean-sheets et deux succès de rang en cette fin d’hiver. Ils espèrent enchaîner ce vendredi soir contre OHL dans une rencontre une nouvelle fois très importante pour la fin de la saison. « C’est une très bonne équipe et ce sera un nouveau match difficile. Quel que soit le match, que ce soit OHL ou l’Antwerp, c’est toujours une question d’envie. OHL a connu quelques matches plus compliqués, mais sort d’une très belle prestation contre Zulte Waregem. Il faudra une nouvelle fois ne rien lâcher parce que ce sera une journée importante pour nous en vue du Top 8 », pointe Felice Mazzù, qui regarde enfin vers le haut. « Il était important de ne pas donner deux objectifs en même temps aux joueurs. Dire en même temps qu’on devait se sauver et qu’on devait accrocher le Top 8, ça n’avait pas de sens. Maintenant qu’un objectif est quasiment atteint, on peut se pencher sur le suivant et regarder vers le haut. »