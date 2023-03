Nafissatou Thiam, Bouli Lanners et Valérie Glatigny: les gagnants et les perdants de la semaine

Les gagnants

Nafissatou Thiam

Thiam parmi nos gagnants de la semaine ? Le refrain est désormais archi-connu. Mais que voulez-vous qu’on vous dise ? A chaque (rare) compétition, elle triomphe et ce n’est pas près de s’arrêter. Cette fois, notre championne aurait même mérité deux citations, une sorte de « biathlon » par presse interposée : sur le toit de l’Europe, et de une, et un record du monde à la clé, et de deux ! Qui dit mieux ?

Bouli Lanners