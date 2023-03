RAFC : l’avocat général très critique sur la règle des joueurs formés localement

Le joueur anderlechtois Lior Refaelov, et son club de l’époque le RAFC, avaient saisi la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport (CBAS) au début 2020 pour y contester la règle de l’UEFA imposant aux clubs d’inscrire au moins 8 « joueurs formés localement » (JFL) dans l’équipe, et minimum 6 sur la feuille de match.

Déboutés par la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport, Lior Refaelov et le RAFC avaient introduit une action devant le tribunal de 1ère instance francophone de Bruxelles qui a décidé de se tourner vers la Cour européenne pour savoir si cette règle des JFL (et les règles similaires mises en place dans les fédérations nationales membres de l’UEFA) violent les principes de libre concurrence et de libre circulation des travailleurs. L’avis de l’avocat général Maciej Szpunar, dans cette affaire, a été rendu ce jeudi : il s’y montre très critique à l’égard de la position tenue par l'UEFA et la Fédération belge de football.