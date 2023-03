Les nut butters, ou quand une noisette de beurre ne suffit jamais

Ce vendredi, c’est le grand jour pour Julien. Ce matin, malgré l’excitation, il aura probablement dégusté une tranche de pain au beurre d’amandes à la cannelle et au sirop d’érable (son préféré), parce que, le matin, « il ne mange plus que ça », reconnaît-il. Julien Gaucherot est le co-fondateur de Buddy-Buddy, atelier spécialisé dans la fabrication de nut butters artisanaux. Les nut butters, littéralement « beurres de noix », ce sont les purées d’oléagineux : beurre de noisettes, beurre d’amandes, beurre de cacahuètes… La marque, qui a tout juste trois ans, propose huit variétés de ces trois nut butters, souvent nature, mais parfois au chocolat, au café, à la cannelle… Et le succès est au rendez-vous : après Bruxelles, Julien Gaucherot et Matt Samra, les deux co-fondateurs de Buddy-Buddy, ouvrent ce vendredi une seconde enseigne à Paris. « On n’arrive pas à croire la quantité de fans », explique Julien Gaucherot.