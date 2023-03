Tirreno-Adriatico: Primoz Roglic remporte la 4e étape marquée par la chute de Wout van Aert, Kämna nouveau leader (vidéos)

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté la 4e étape entre Greccio et Tortoreto sur 218km jeudi, le plus long tronçon de Tirreno-Adriatico (WorldTour). Wout van Aert (Jumbo-Visma) a chuté à 4,5 km de l’arrivée avec le Britannique Tom Pidcock (INEOS Grenadiers), finissant très attardé.

Le Slovène a devancé le Français Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) et le Britannique Adam Yates (UAE Emirates).

L’Italien Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), qui n’a pu suivre dans la dernière montée, doit céder son maillot de leader au classement général à l’Allemand Lennard Kämna (BORA – hansgrohe).

Roglic, 33 ans, décroche sa première victoire de la saison dans sa course de reprise après six mois d’absence, et la 67e de sa carrière.

Cinq hommes ont montré leur maillot avant d’aborder les ascensions du « mur » Tortoreto à 60 km de l’arrivée, une fois sur un versan, trois fois sur l’autre dans le circuit final : les Italiens Davide Bais (EOLO -Kometa), Filippo Magli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) et Valerio Conti (Corratec), le Danois Mads Würtz Schmidt (Israel-Premier Tech) et le champion de Suède Lucas Eriksson (Tudor).

Mikkel Honoré (EF-Education) puis Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) ont chacun mis un coup de grisou pour dynamiter le peloton au fil des montées, qui a mis en difficulté notamment Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) et Tom Pidcock (INEOS Grenadiers). Ce dernier était accroché par Wout van Aert à 4,5 km de l’arrivée, les deux coureurs chutant assez lourdement finissant loin du vainqueur du jour.