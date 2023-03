«Déjà vu»: Le climat comme arme de guerre

La résistance en 40-45, angle mort de l’histoire flamande ? L’historien Dany Neudt a décidé de poster chaque matin des photos de résistants avec une petite biographie de 180 signes sur Twitter et Facebook. Son geste a suscité un flot de témoignages, l’écriture de six nouvelles, des cafés de la résistance et une opération « Héros de la résistance » qui culminera le 8 mai. Un appel est lancé aux Francophones.