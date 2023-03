La SDJ de la RTBF avance des pistes pour restaurer la confiance avec la direction

Le malaise est de plus en plus profond à la RTBF, trois semaines après la mort du journaliste Alain Dremière. Ce mercredi, les membres de la Société des journalistes de la RTBF se sont réunis en assemblée générale. Au cours de cette réunion, la majorité des journalistes s’est prononcée « contre » la direction de l’entreprise. Le vote portait sur l’administrateur général, Jean-Paul Philippot, ainsi que sur les directeurs des différents pôles (Ressources humaines, contenu, etc), en ce compris celui de l’information Jean-Pierre Jacqmin. Dans sa majorité, la SDJ a manifesté sa défiance par rapport à la gestion mise en place par l’équipe actuelle, sans techniquement de vote d’une motion, synonyme de rupture du dialogue.

La Société des journalistes a d’ailleurs transmis une liste de points d’améliorations qui permettrait de restaurer la confiance entre la direction au sens large et les équipes. Contactée par nos soins, elle s’est refusée à tout commentaire. En interne, il nous revient que la situation reste très tendue depuis le suicide du journaliste Alain Dremière, à la mi-février. La société des journalistes s’était déjà réunie, au lendemain de la mort de leur collègue, pour alerter le conseil d’administration, l’administrateur général et la direction de la situation critique de la rédaction. Sur base des témoignages de mal-être et de souffrance recueillis au sein de la rédaction, la SDJ avait alors demandé qu’une réflexion de fond soit menée sur « les structures de décisions et la gestion humaine qui sont à l’œuvre aujourd’hui à la RTBF ».