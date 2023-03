Grève générale ce vendredi: voici les secteurs qui participent

Lors de cette journée d’action syndicale, les grévistes réclament de meilleurs services publics. Plusieurs secteurs participent, tels que les transports en commun, les écoles ou encore les bureaux de poste.

Les transports en commun : tous les réseaux seront perturbés. Pour la STIB, de fortes perturbations sont attendues et le suivi sera principalement fait sur les réseaux sociaux (Twitter et Facebook). Sur le réseau TEC, de nombreux guichets seront fermés et l’évolution des perturbations sera partagée sur le site du réseau de transport. Le réseau De Lijn ne sera pas épargné et il sera communiqué via leur site, application et réseaux sociaux. Concernant la SNCB, environ un train sur trois devrait circuler.

Les écoles : elles resteront ouvertes mais il n’y a pas de certitudes quant au nombre de professeurs présents.

Les crèches communales : elles seront impactées aussi, mais aucune précision n’a encore été transmise.

Les administrations fédérales, régionales, provinciales ou encore communales : des fermetures sont à prévoir.

Les bureaux de poste : certains bureaux seront fermés.

Les prisons : des perturbations sont à prévoir même si aucune enquête n’a encore été réalisée pour déterminer combien de travailleurs et travailleuses participeront à la grève.