Rien ne va plus pour Elise Mertens, corrigée d’entrée à Indian Wells

La nº1 belge a subi une correction d’emblée à Indian Wells des œuvres de Wang, 67e mondiale. Cela fait pratiquement un an qu’elle a quitté le top-25 et elle n’a plus battu un vrai nom du tennis féminin depuis Pliskova à Cincinnati, voici 7 mois.

Ce n’est pas la joie actuellement pour les leaders du tennis belge. David Goffin (40e mondial) est à l’infirmerie, à nouveau à cause de son genou gauche, et Elise Mertens (37e) ne parvient plus à enchaîner les performances, elle qui, justement, était louée pour une certaine régularité au top. Sa saison 2022 était décevante et celle-ci ne s’annonce pas meilleure. Radioscopie de la période difficile traversée par la Limbourgeoise de 27 ans qui a atteint un meilleur classement de 12e mondiale en 2018.

1 Ce flop à Indian Wells est le type de revers qu’elle n’encaissait pas avant

Demi-finaliste de l’Open d’Australie, deux fois quart de finaliste à l’US Open, il n’y a pas encore si longtemps, Elise Mertens espérait, sans le crier trop fort, entrer au moins une fois dans le fameux top-10.