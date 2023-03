La Foire du livre de Bruxelles retrouve son public

Les années 2019 et 2020 avaient été des années records pour la Foire du livre de Bruxelles : de 60 à 70.000 visiteurs. Fera-t-elle mieux cette année ? En tout cas, Tanguy Roosen, le président, Gregory Laurent, le commissaire général, et toute l’équipe ont assuré un travail incroyable pour offrir à tous les amateurs du livre un événement renouvelé dans son graphisme et sa scénographie, et toujours aussi vaste dans son ambition de rassembler auteurs et autrices, professionnels du livre et grand public.