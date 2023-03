Hanne Desmet, un «petit bulldozer» à la conquête de l’or

Il règne un joyeux désordre, ce vendredi, dans la maison que Hanne Desmet occupe avec son frère Stijn et deux autres patineurs belges dans un petit lotissement d’Heerenveen, capitale du patinage de vitesse, au nord des Pays-Bas. A quelques jours de son départ pour les Mondiaux de Séoul (qui ont commencé ce vendredi), le linge sèche dans un coin du salon et Maze, le border collie, a fait un sort à un emballage qui garnit un coin de la pièce. « On est vraiment bien ici, avec la patinoire Thialf à quelques minutes », avoue-t-elle. « Je ne pense pas que les voisins savent qui nous sommes mais là où nous résidions précédemment, il y en avait un qui était un grand fan ! »