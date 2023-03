Manifestation des services publics: le rail essaye de maintenir en état ce qui existe mais on lui demande d’en faire plus

Ça ira mieux demain. Dans le domaine ferroviaire belge, c’est plus qu’un refrain, c’est un mantra. Le ministre de la Mobilité, l’écolo Georges Gilkinet, assure que la crise de l’énergie a achevé de persuader les réticents : le train fait partie de la mobilité de l’avenir. Des outils viennent de concrétiser cette croyance : des contrats de gestions pour la SNCB et Infrabel jusqu’en 2032 (on les attendait depuis 2012), doublé d’un plan d’investissement. Parallèlement, ministre et gouvernement ont fixé les objectifs ferroviaires pour 2040 : doubler la part du train dans le transport des passagers (227 millions en 2022) et des marchandises. Traduction concrète : au moins deux trains par heure dans chaque gare (4 trains à l’approche des grandes villes). Donc beaucoup plus de trains. Donc plus de personnes pour s’en occuper.