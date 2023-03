Procès des attentats à Bruxelles: «Je suis épuisée d’être contrôlée par le fantôme de ce jour», déclare une victime

Une jeune femme, âgée de 33 ans, est venue raconter son histoire, mardi après-midi, devant la cour d’assises chargée de juger les attentats à Bruxelles du 22 mars 2016. Très nerveuse, elle a indiqué être «épuisée d’être contrôlée par le fantôme de ce jour» et espère, en témoignant, «enfin ne plus être une spectatrice et reprendre le contrôle de ma vie».

Le jour des attentats, la jeune femme revenait à l’aéroport de Zaventem après un vol annulé la veille et devait rentrer chez elle, à Barcelone.

«Je suis entrée dans l’aéroport avec mes bagages. Mes bagages de vie - une enfance difficile, des rapports compliqués avec ma famille - et mes bagages de voyage», explique-t-elle.

Elle passe le contrôle de sécurité peu avant 7h30 et souhaite fumer une dernière cigarette mais elle n’a pas pu accéder à l’espace fumeurs et décide alors d’aller flâner dans les magasins. «Heureusement», dit-elle. Elle ne se souvient pas de grand-chose de cette journée si ce n’est l’image du «bétail» lors de l’évacuation sur le tarmac, les heures d’attente «ensardinés» à cet endroit et la «rumeur» d’une troisième bombe qui n’avait pas explosé.

La jeune femme, 26 ans à l’époque, n’a pas été blessée dans la double explosion mais, dès le lendemain des faits, elle commence à souffrir de crises de panique et développe un mal-être profond qui aura d’importantes conséquences sur sa vie sociale et professionnelle.

«Aujourd’hui, je suis épuisée d’être contrôlée par le fantôme de ce jour», se confie-t-elle, le corps tremblant et en larmes.

Le 22 mars 2016 a brisé en moi «l’espoir d’avoir une belle vie», regrette-t-elle.