Roselyne Bachelot: «La fameuse arrogance française a encore des fondements»

Roselyne Bachelot fait partie des rares ministres français à avoir servi trois présidents : Chirac, Sarkozy et Macron. Elle défend son bilan à la Culture après les critiques du secteur pendant la crise sanitaire.

Vous avez compté les jours (682) passés au ministère français de la Culture. Etait-ce à ce point un sacerdoce ?

Non, je ne l’ai pas vécu comme un emprisonnement mais plutôt avec le sentiment de devoir mener une mission commando. Il n’y avait pas une minute à perdre pour défendre la culture, ses artistes et ses institutions. J’ai aussi voulu insister sur la fugacité des responsabilités ministérielles dans notre pays. En France, seuls deux ministres de la Culture, André Malraux et Jack Lang, ont duré près de dix ans. Les autres, deux ans en moyenne seulement.