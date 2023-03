Académie française: nouvelle élection blanche pour le fauteuil 19

En mai 2022, le journaliste-écrivain Franz-Olivier Giesbert avait affronté son confrère Olivier Barrot afin de succéder à Jean-Loup Dabadie (1938-2020) au fauteuil numéro 19 de l’Académie française. Leurs candidatures s’étaient annulées, aucun des deux n’étaient parvenus à obtenir la majorité absolue : il y eut onze voix stables pour le premier, au maximum six voix pour l’autre (l’élection se passe en quatre tours).

À lire aussi Culture: «On ira tous au paradis, rejoindre Dabadie»

Six mois plus tard, pour ce même fauteuil, un duel plus flamboyant encore opposait le romancier-essayiste Benoît Duteurtre au romancier Frédéric Beigbeder. Nouvel affrontement à blanc : le premier engrangeait un maximum de onze voix, le second un maximum de neuf voix.