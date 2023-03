Conference League: Anderlecht accroche Villarreal et peut rêver d’un exploit (1-1)

Anderlecht et Villareal ont partagé l’enjeu (1-1) jeudi au Parc Astrid en 8e de finale aller de la Conference League. Le club espagnol, 6e de la Liga et vainqueur de l’Europa League en 2021, a ouvert le score par Manu Trigueros à la 29e minute. Anders Dreyer a égalisé pour les Mauves à la 58e minute. Le match retour aura lieu jeudi prochain au Stade de la Céramique, l’antre du « Sous-marin jaune ».

Le résumé du match

Après la défaite à Gand, Brian Riemer a effectué un changement dans chaque ligne : Benito Raman pour Islam Slimani devant, Lior Refaelov pour Majeed Ashimeru au milieu et Moussa Ndiaye pour Kilian Sardella au latéral gauche. Anderlecht a débuté la rencontre en confiance et a bien fait circuler le ballon face à des Espagnols, qui temporisaient. Mais le « Sous-marin jaune » a lancé ses premières torpilles par Daniel Parejo (18e), Juan Foyth (21e) et Samuel Chukwueze (29e). Insistants, les Mauves ont fini par avoir une occasion, mais Raman, qui avait trouvé de l’espace, a croqué son tir (26e). Anderlecht n’était pas au bout de ses peines puisque sur un contre rapidement mené, Chukwueze a placé le ballon au second poteau pour son capitaine (28e, 0-1).