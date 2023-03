Fortes perturbations sur le rail en France jusque dimanche: à quoi faut-il s’attendre?

La SNCF a annoncé jeudi un trafic toujours « fortement perturbé » pour vendredi avec la moitié de ses TGV Inoui et Ouigo supprimés ainsi que 60 % de ses TER, et un niveau de service qui devrait rester équivalent tout au long du week-end sur le territoire français.

Le groupe public appelle donc les voyageurs à « annuler ou reporter leurs déplacements le 10 mars et le week-end », alors qu’une grève reconductible a été lancée mardi à l’appel de tous les syndicats de cheminots contre la réforme des retraites.

Le trafic grande vitesse sera notamment très diminué sur les axes Nord et Atlantique avec 60 % de trains supprimés tandis que sur les axes Est, Sud Est et sur le Ouigo, on comptera un train sur deux. Comme les jours précédents, les liaisons de province à province seront presque inexistantes avec 90 % des TGV supprimés.

Seuls 25 % des trains Intercités rouleront. A l’international, deux tiers des Eurostars sont maintenus et 60 % des Thalys (Benelux), des Lyria (Suisse) et des liaisons vers l’Allemagne. Seul un tiers des trains prévus vers l’Italie rouleront et un quart de ceux vers l’Espagne.

En région parisienne, la circulation des trains de banlieue restera fortement dégradée. Ce sera surtout le cas pour le RER D et la ligne R du Transilien avec seulement 20 % des trains en circulation et de nombreuses stations non desservies aux heures de pointe sur le D.

Le secteur aérien touché

L’autorité du transport aérien français a demandé aux compagnies aériennes d’annuler 20 % de leurs vols prévus samedi et dimanche dans plusieurs aéroports, dont Paris-Orly.

Cette réduction du programme de vols concernera samedi Orly, Marseille, Nantes, Toulouse et Bordeaux, tandis que dimanche, seuls Orly, Marseille et Toulouse seront affectés, a détaillé dans un communiqué la direction générale de l’Aviation civile (DGAC).

Cela traduit néanmoins une amélioration de la situation pour les passagers aériens avec cette semaine jusqu’à 30 % d’annulations demandées par l’administration.

La DGAC a invité « les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s’informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l’état de leur vol ».