Migration: la Vivaldi s’entend sur un catalogue de bonnes intentions à concrétiser

Six jours et une nuit auront été nécessaires au gouvernement fédéral pour s’entendre sur une nouvelle vision de la migration en Belgique. Après un an et demi de crise, on peut parler d’un petit miracle politique. Il faut dire que le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD) avait décidé d’en faire l’une de ses priorités. La mission, portée à bout de bras par la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor (CD&V) est accomplie. Cerise sur le gâteau : les sept partis de la majorité se disaient satisfaits jeudi d’un accord historique sur plusieurs aspects. Pas franchement ce à quoi nous a habitués la Vivaldi jusqu’ici.