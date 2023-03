Deila applique la même recette avant Bruges

Dix ans que le Standard n’a pas gagné à Bruges. Bon, on parle du club belge le plus puissant du territoire depuis plusieurs années, qui est souvenu parvenu à faire du Jan Breydel une forteresse, et ce pas seulement pour le club liégeois. Mais puisque le passé n’intéresse pas le présent lorsque celui-ci s’annonce plus prometteur, les Rouches croient en leurs chances de briser la série maudite et retrouver, dans les Balikwisha, Donnum et Ohio, les Buyens et Batshuayi d’antan.