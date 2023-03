«Deux flics»: même un gros calibre peut manquer sa cible

Deux flics ami-ami. Pas à Miami, non, mais à Bruxelles ou à Paris, dans le vestiaire d’un commissariat quelconque. Tel est le décor de la nouvelle pièce de Rémi De Vos au Théâtre de Poche. Enfilant une à une les pièces de leur uniforme, les deux poulets caquettent, de tout, de rien. A mesure qu’ils endossent leur habit de fonctionnaire, ils se délestent des petits détails de leur vie dans le civil. Gilles discute du match de foot de la veille et Dominique de sa soirée avec sa femme, Magali. Entre potes, on peut tout se dire, non ? Dominique se surprend à déverser sa colère : il était drôlement remonté contre sa compagne, la veille. A tel point qu’il a eu « envie de la buter », lance-t-il.