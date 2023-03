Entre l’UE et le Maroc, des accords controversés

Ils sont au nœud des relations entre l’Union européenne et le Maroc. Deux accords commerciaux (l’un sur l’agriculture et l’autre sur la pêche) octroient aux produits marocains des préférences douanières. Problème : à plusieurs reprises depuis 2016, la justice européenne a pointé leur illégalité. Et le Sahara occidental se trouve au cœur du problème.

Ce territoire, grand comme huit fois la Belgique, est au milieu d’une dispute territoriale. Le Maroc, qui l’occupe depuis la fin de la colonisation espagnole en 1975, revendique sa souveraineté sur ce qu’il appelle « les provinces du Sud », riches en poissons et en phosphate. Face à Rabat, on retrouve le Front Polisario, mouvement indépendantiste sahraoui soutenu par l’Algérie voisine.