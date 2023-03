En Israël, le bras de fer entre gouvernement et manifestants continue

Deux jeunes, 16 ans, doutent de leur avenir. David Pines, cheveux bouclés et démarche hésitante, et Inbar Avraham, yeux soucieux et petit bijou autour du cou. « Je veux un futur décent. Avant, j’accompagnais mes parents aux manifestations, sans savoir vraiment pourquoi. Mais à présent, je comprends les enjeux. Et je veux qu’on retire ce projet de loi », dit le premier. « Moi, je ne veux pas de ce gouvernement de criminels. La moitié d’entre eux devraient être en prison ! », ajoute la seconde.