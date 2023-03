Réduire sa consommation d’aliments transformés diminue de 4% le risque de cancer

Si les causes du cancer peuvent avoir des origines diverses et sont souvent multifactorielles, plusieurs risques ont été identifiés avec le temps : l’obésité, la sédentarité ou encore la génétique. Le mode de vie et plus particulièrement l’alimentation sont également pointés du doigt par les scientifiques qui peinent toutefois à en démontrer le lien. L’étude menée par le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) qui vient d’être publiée dans la revue The Lancet Planetary Health, par sa longévité (elle a duré dix ans, entre 1991 et 2001) et son ampleur (450.000 personnes suivies dans 23 pays européens) apporte une preuve supplémentaire et solide aux soupçons des scientifiques.