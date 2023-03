Richarlison s’en prend à son propre entraîneur après l’élimination de Tottenham en Ligue des champions: «C’est incompréhensible» (vidéo)

Vainqueur 1-0 à l’aller, l’AC Milan a arraché sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en allant partager l’enjeu 0-0 à Tottenham, mercredi. Les Spurs ont terminé la rencontre à dix suite à l’exclusion de Cristian Romero (77e). Le coup d’envoi a été retardé de dix minutes parce que le car des Milanais est arrivé au stade en retard sur l’horaire prévue à cause du trafic.

Richarlison, recruté pour plus 60 millions d’euros par les Spurs, n’a pas hésité à tacler son entraîneur Antonio Conte après la rencontre. L’attaquant brésilien, entré en seconde période, était visiblement mécontent : « Pourquoi je ne joue pas ? Je ne comprends pas non plus. Je suis un professionnel et je travaille sérieusement tous les jours. Ça se passait bien, j’avais enchaîné contre West Ham et Chelsea, puis soudain il m’a mis sur le banc contre les Wolves. »

Et d’ajouter : « ’ai demandé les raisons, et il ne m'a rien dit. Hier, ils m’ont fait passer un test en salle, et m’ont dit que si j’étais en forme, je serais titulaire. J’ai été remplaçant, c'est incompréhensible (…). Cette saison, excusez lJe mot, ça a été de la merde, parce que je n’ai pas de temps de jeu, j’ai aussi été blessé. Mais, quand j’entre sur le terrain, je donne ma vie. »