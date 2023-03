Wout van Aert «bien éraflé» mais «sans douleur»

Après avoir montré son aisance quand Julian Alaphilippe a attaqué à plus de vingt bornes de l’arrivée, Wout van Aert pointait évidemment comme l’un des principaux favoris au sommet de la bosse finale à Tortoreto. « Le plan était d’ailleurs de gagner avec Wout », confirme du reste le… lauréat Primoz Roglic (voir ci-contre). Jusqu’à ce que le Belge se retrouve au sol, à cinq kilomètres de l’arrivée, après avoir accroché un Tom Pidcock moins fringant qu’annoncé qui redescendait dans le groupe en roue libre après avoir travaillé en tête de meute. « Nous nous battions pour notre position », explique le Flamand, qui s’est directement relevé avec un cuissard déchiré sur le flanc droit. « C’est le genre d’incident qui peut se produire à ce moment-là. Je soupçonne que Tom m’a touché en essayant de se faufiler dans une brèche. Alors que je pensais l’avoir déjà dépassé, j’ai senti que quelqu’un derrière moi accrochait ma roue et je me suis retrouvé au sol. Ce n’est pas mon habitude de tomber, mais tu vois que ça peut arriver très vite.