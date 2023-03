Affaire du greffier du parlement wallon: 120 policiers mobilisés dans une série de perquisitions

Une petite vingtaine de perquisitions ont été lancées, jeudi matin. L’assemblée namuroise est visée, tout comme le siège de différentes entreprises et le domicile d’agents, dont la résidence secondaire du greffier dans le sud de la France. Plusieurs personnes ont été auditionnées.

Impressionnante mobilisation policière, ce jeudi, dans le cadre de l’enquête relative aux dysfonctionnements du greffe du parlement wallon. Depuis l’aube, une petite vingtaine de perquisitions sont menées en Wallonie, à Bruxelles et dans le sud de la France – certaines étaient toujours en cours à 17h. Plus de 120 policiers ont été engagés dans l’opération, indiquent dans un communiqué commun le procureur du roi de Namur et le directeur de la police judiciaire de Namur. Du matériel informatique ainsi que des dossiers ont déjà été emportés. Différents intervenants sont également auditionnés, entre autres à titre de témoins, précise le communiqué.