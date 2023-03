Un groupe de protéines responsable de la maladie de Charcot, selon des chercheurs belges

Un groupe de protéines peut provoquer des symptômes liés à la maladie de Charcot, en cas de dysfonctionnement. C’est ce qu’ont découvert des chercheurs de l’Institut flamand de biotechnologie (Vlaams Instituut voor Biotechnologie – VIB) et du centre de neurologie moléculaire (CMN) de l’Université d’Anvers, ont-ils annoncé jeudi. Les résultats de leurs recherches ont été publiés dans la revue scientifique Nature Communications.

La maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT) est une maladie neurologique héréditaire et incurable. Elle touche environ 2,5 millions de personnes dans le monde dont 3.500 en Belgique. Cette pathologie perturbe les nerfs des mains et des pieds rendant leurs mouvements difficiles. Les patients ressentent alors une perte de sensibilité dans les mains et les pieds et certains développent même des déformations squelettiques. Les chercheurs ont réussi à identifier plus de 100 gènes responsables de la maladie de CMT. Ils doivent encore déterminer comment ceux-ci peuvent causer cette maladie.