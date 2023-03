Le Paris-Nice frustrant d’Arnaud De Lie

Décidément, la Course au Soleil n’apporte pas la brillance escomptée pour Arnaud De Lie qui plus que l’éclat de la lumière ne récolte que le gris de la frustration dans sa descente niçoise. Vers Saint-Paul-Trois-Châteaux, au terme d’une ultime occasion pour les sprinters où le peloton a musardé avant de se réveiller pour un emballage gravé dans la roche de la Drôme tellement il était prévisible, le Néerlandais Olav Kooij, un an de plus que l’Ardennais, s’est imposé. Arnaud De Lie, lui, n’a même pas pu défendre ses chances. Même pas ne fût-ce que initier l’espoir, titiller la possibilité, caresser le souffle du succès.