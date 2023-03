Union européenne: réduire les flux migratoires, objectif commun

La Belgique, destination prisée par les migrants ? Si les conditions d’accueil « offertes » par notre pays pourraient laisser penser le contraire, les statistiques européennes donnent plutôt raison à Nicole de Moor. En 2022, notre pays a enregistré quelque 53.000 « mouvements secondaires ». Soit des demandeurs d’asile entrés sur le territoire de l’Union européenne via un autre Etat membre qui ont ensuite poursuivi leur chemin jusqu’à Bruxelles. En chiffres absolus, seules l’Allemagne et la France affichent des chiffres plus élevés. Sans surprise, les personnes arrivées chez nous viennent des pays voisins (Allemagne, France et Pays-Bas) mais aussi d’Autriche – l’effet « Nightjet », train de nuit effectuant la liaison Vienne-Bruxelles Midi trois fois par semaine.