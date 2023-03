Conference League: la frappe surpuissante de Dreyer qui permet à Anderlecht d’égaliser contre Villarreal (vidéo)

Contrairement à Raman, auteur d’un but qui a été annulé pour cause de hors-jeu, et après l’ouverture du score de Trigueros à la 28e, Dreyer a trouvé le chemin des filets à la 57e minute de jeu. Et de quelle manière ! Positionné au milieu du camp de Villarreal, il ne s’est posé aucune question, frappant le plus fort possible. Son envoi surpuissant ne laissait aucune chance à Pepe Reina.