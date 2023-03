Europa League: le contre éclair des Saint-Gillois contre l’Union Berlin qui se transforme en but grâce à Yorbe Vertessen (vidéo)

Deuxième tir cadré et deuxième but pour l’Union Saint-Gilloise. Alors que le score était de parité entre les Saint-Gillois et l’Union Berlin, Yorbe Vertessen a redonné l’avantage aux visiteurs après un contre qui a été mené à toute vitesse.

Assist de Loïc Lapoussin et but de Yorbe Vertessen qui n’a pas manqué la cible. Les Berlinois ont ensuite égalisé malgré l’arrêt de Moris sur penalty.