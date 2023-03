Un nouvel étang inauguré à Tour et Taxis (photos)

Les autorités régionales et communales bruxelloises et molenbeekoises ont pris par jeudi à l’inauguration, par le groupe immobilier Nextensa des quelque 3.500 m2 de plans d’eau du site Tour et Taxis.

Situés à l’arrière de l’ancienne gare maritime, ceux-ci ont vocation à devenir un lieu de rencontre au cœur de la coulée verte qui relie, à travers le site, le quartier Bockstael au canal.

L’événement a été mis à profit par les différents mandataires publics pour mettre en avant la reconversion bien avancée du site. De l’aveu du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et du bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close, celui-ci est devenu en quelques années une nouvelle vitrine pour la Région-ville grâce à la collaboration entre acteurs publics et privé.