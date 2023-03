SC Charleroi: un vendredi à six points pour les Zèbres

Sur le coup de 13h d’abord quand Pierre-Yves Hendrickx et Mehdi Bayat iront à Tubize pour défendre les intérêts carolos dans le cadre du match arrêté contre Malines le 12 novembre. Les Zèbres menaient alors 1-0 à la 67e minute. Depuis mi-décembre, les différentes parties ont chacune dû envoyer leurs conclusions en vue de la réunion de ce vendredi où de nouveaux débats pourraient avoir lieu, sans certitude. Si aucune décision ne devrait intervenir avant la semaine prochaine, le matricule 22 espère avoir gain de cause et, a minima, rejouer le match. « On espère que c’est cette décision qui sera prise », expliquait Felice Mazzù, même s’il ne voulait pas trop se mêler d’événements auxquels il n’a pas participé. Les Zèbres espèrent que le fait que l’arbitre ait reconnu avoir arrêté le match sans concertation avec le « match delegate » et alors qu’aucun danger réel n’était à signaler jouera en leur faveur.