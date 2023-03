«Je vous pardonne», «Un crime contre l’humanité»… les victimes des attentats de Bruxelles livrent des témoignages bouleversants

Un rescapé, des victimes et proches des victimes se sont succédé, jeudi, à la barre pour témoigner devant la cour d’assises de Bruxelles chargée de juger 10 hommes – dont un fait défaut – pour les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles et à l’aéroport. À sa manière, chacun a mis des mots sur son parcours de résilience.

« J’ai décidé de vous pardonner »

En début de matinée, Sebastien Bellin a livré un témoignage fort, poignant, véritable ode à la positivité et à l’humanité. Il n’a ainsi eu de cesse d’insister sur l’énergie que l’amour donne dans des moments difficiles. « Ces bombes, ces atrocités n’ont pas pu éteindre ça en moi », a-t-il souligné, en rendant à plusieurs reprises hommage aux secouristes et à l’ensemble des professionnels intervenus ce jour-là, à l’aéroport de Zaventem et ensuite durant son parcours de soins et de revalidation.

Cet ancien basketteur professionnel, qui souffre désormais d’un handicap permanent, s’est également distingué des autres parties civiles venues à la barre jusqu’à présent par le message qu’il a délivré aux accusés.

« Aujourd’hui, j’ai décidé de vous pardonner, je vous pardonne », a-t-il déclaré. « En vous pardonnant, je me détache des atrocités dont vous êtes accusés et je choisis de faire encore plus de place à l’amour. »

Il a ajouté : « au lieu de me détruire, vous avez créé en moi un humain avec une énergie inouïe de compassion, de tolérance, d’ouverture d’esprit, une humanité encore plus puissante. Une humanité que même deux bombes n’ont pas pu éteindre en moi », a-t-il affirmé. « Je suis devant vous, pas comme victime, mais comme survivant. »

L’homme de 44 ans a considéré la puissance du pardon comme « la dernière étape de sa guérison », selon ses mots. « Il n’y a aucune place en moi pour la haine, la revanche. Je fais plutôt le choix de donner cette place à l’amour et à la tolérance », a-t-il expliqué. Il a conclu en offrant son aide aux accusés pour qui le pardon sera « peut-être la différence entre pourrir en prison et guérir en prison ».

« Je suis épuisée d’être contrôlée par le fantôme de ce jour »

En fin de matinée, les quatre enfants d’André et Danielle Adam ont ensuite exprimé la souffrance d’avoir perdu leur père et celle de voir leur mère diminuée à la suite de ses blessures. Ce couple de retraités se trouvait dans le hall des départs à l’aéroport de Zaventem lorsque les bombes ont explosé. André, ancien diplomate de nationalité française, est décédé presque sur le coup. Il était âgé de 79 ans. Quant à son épouse, grièvement blessée, elle a été amputée de la moitié de son pied gauche.

Dans l’après-midi, une jeune femme, âgée de 33 ans, a raconté comment la journée du 22 mars l’avait profondément affectée. Si elle n’a pas été blessée physiquement dans les explosions, elle dit souffrir de crises de panique et d’un profond mal-être depuis lors, ce qui a eu et a encore d’importantes conséquences sur sa vie sociale et professionnelle. « Aujourd’hui, je suis épuisée d’être contrôlée par le fantôme de ce jour », s’est-elle confiée, le corps tremblant et en larmes. En témoignant, elle a dit espérer « enfin ne plus être une spectatrice et reprendre le contrôle de ma vie ».

En fin de journée, Philippe Vandenberghe, qui travaillait comme géographe informaticien à l’aéroport de Zaventem, a raconté comment il est spontanément venu en aide à plusieurs victimes dans les minutes suivant les explosions. Il leur a prodigué les premiers soins en attendant que les secours arrivent sur les lieux. Ce quinquagénaire n’est pas sorti indemne de cette expérience bouleversante et a souffert d’un choc post-traumatique, caractérisé notamment par de nombreuses insomnies.