Anderlecht n’a pas déçu en Conference League: «Nos chances restent intactes pour le match retour»

Islam Slimani restait sur un bon sentiment au coup de sifflet final. « Nous avons joué contre une équipe expérimentée qui était en demi-finale de Ligue des champions l’an passé ne l’oublions pas. Mais notre jeune groupe a répondu présent. Nos chances restent intactes pour le match retour. Je savais que nous étions capables de jouer à ce niveau-là. La confiance était là ce soir et elle va encore grandir grâce à cette prestation. Je sais que c’est paradoxal de devoir nous battre pour les Europe Playoffs quand on voit nos qualités ce jeudi soir contre une formation du niveau de Villarreal. Mais c’est le début de saison qui nous a mis dans cette situation-là. L’ovation du public lors de ma montée au jeu ? Cela fait chaud au cœur. J’étais critiqué quand je suis arrivé et maintenant on m’aime. Le terrain, c’est le meilleur endroit pour répondre. J’espère donner encore plus. Le public veut que je reste une saison de plus ? J’espère rester, moi aussi. Mais ce sera au club de décider. »

La frappe du Danois a réchauffé les supporters mauves. « C’est fantastique de pouvoir inscrire un tel but contre Reina. Plus jeune, je regardais beaucoup Liverpool et je l’appréciais particulièrement. Ma frappe est vraiment bien partie sur ce coup-là. Avant de l’armer, je l’avais vu partir du côté gauche. Je classe ce goal dans mon top 3. Il nous a donné des ailes. Cette belle prestation contre Villarreal va nous mettre en confiance pour le match de dimanche contre le Cercle. Il est dommage d’avoir perdu à Gand mais c’est la vie. Je pense vraiment que nous aurons aussi nos chances jeudi prochain en Espagne. Je refuse de dire que le championnat est plus important que la Conference League. Je veux aller le plus loin possible dans les deux compétitions. Et jouer ici au parc Astrid, j’adore. L’ambiance y est terrible. J’espère que la météo sera plus belle à Villarreal même si j’ai l’habitude et si j’aime ça, en tant que Danois, cette pluie qui n’a cessé de tomber. »