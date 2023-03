Grève nationale: Stib, SNCB... le point sur les nombreuses perturbations

Ce vendredi 10 mars, une grève nationale dans la fonction publique est organisée en front commun syndical. Un préavis de grève a été déposé et les réseaux de transports publics s’attendent à une importante mobilisation de leur personnel.

Lors de cette journée d’action syndicale, les grévistes veulent rappeler l’importance des services publics pour la démocratie et leur rôle indispensable dans notre société. Le budget des transports diminue et la qualité des services avec. Ils dénoncent une pression croissante qui détériore leurs conditions de travail.

Impacts sur les lignes de la Stib et de la SNCB

Les réseaux de la Stib et de la SNCB sont fortement perturbés, vendredi, en raison d’une journée de grève dans l’ensemble des secteurs de la fonction publique.

A 6h00, seule la ligne de métro 1 (prolongée de Gare de l’Ouest à Erasme), les trams 3, 4, 7, 8, 9, 51, 92 et les bus 36, 46 (entre Moortebeek et Anneessens), 50, 53, 59, 71, 87 (prolongée de Simonis à Etangs Noirs) et 95 circulent.

Toutes les autres lignes de la Stib ne sont pas exploitées.

A la SNCB, un service alternatif a été mis en place.

Ce service alternatif est établi sur base du personnel disponible. En fonction de cela, les perturbations peuvent être plus importantes dans une province que dans une autre.

Celui-ci prévoit la circulation d'environ un train sur trois : Un train IC sur deux circule.

Un train S et L sur trois circule. La plupart des trains P (trains circulant en heures de pointe le matin et le soir) ne circulent pas. La SNCb précise que p eu de trains circulent dans les provinces de Namur , de Luxembourg, dans une partie du Brabant wallon (la gare d'Ottignies, entre autres, n'est pas desservie) et entre Liège et Huy .

Impacts sur les lignes du TEC

De très nombreuses lignes des TEC sont également affectées en Wallonie. Le TEC recommande à ses voyageurs de prévoir un moyen de transport alternatif pour se déplacer en ce jour de grève nationale. Les guichets de Wavre, d'Ottignies et de Baulers seront fermés ce 10 mars 2023. « Le guichet de Jodoigne et de Chastre seront ouverts jusqu'a 12h », précise l’entreprise.