Du changement chez BNP Paribas Fortis

La banque souhaite mettre en place de nouveaux modèles de service combinant la facilité d’un réseau dense de points de vente locaux (bpost) avec la compétence et l’expertise du personnel de BNP Paribas Fortis , explique-t-elle.

BNP Paribas Fortis va adapter son réseau d’agences début 2024 en s’appuyant sur celui de Bpost, annonce la banque vendredi, en marge de ses résultats financiers annuels. Les services bancaires quotidiens seront ainsi accessibles aux clients via les 657 bureaux de poste du pays tandis que les agences de BNP seront alors orientées sur le conseil d’experts sur rendez-vous.

Les clients pourront alors choisir entre des services bancaires de base fournis via sa néo-banque Nickel en se rendant en librairie (415 points de vente actuellement et près de 1.400 d’ici cinq ans); passer au tout numérique avec Hello Bank!; ou accéder aux services bancaires quotidiens dans les 657 bureaux actuels de Bpost.

Les agences de BNP seront, elles, orientées sur le conseil d’experts sur rendez-vous et 16 ’Client Houses’ répondront aux besoins des clients de private banking et entrepreneurs.