Et si on nommait un climatologue administrateur public de BNP Paribas?

Selon une récente étude de Reclaim Finance, BNP Paribas joue un rôle crucial dans le financement de nouveaux projets majeurs liés aux combustibles fossiles. BNP Paribas a rejoint la « Net Zero Banking Alliance » des Nations unies en avril 2021. À peine un mois plus tard, elle a pourtant consenti un prêt syndiqué de 10 milliards de dollars à Saudi Aramco, la plus grande compagnie pétrolière du monde. Et l’an dernier, BNP Paribas a contribué à un prêt de 14 milliards de dollars à la même entreprise.

Il n’est donc pas surprenant que BNP Paribas ait été assignée en justice dans le cadre d’un procès climatique, voici deux semaines. Une première pour une banque commerciale ! Le groupe d’ONG françaises à l’origine de cette assignation s’est appuyé sur la loi française relative au devoir de vigilance. Ces ONG demandent à BNP Paribas de cesser de financer de nouveaux projets liés aux énergies fossiles. Elles estiment, en outre, que BNP devrait adopter un plan en vue de se désengager de l’extraction de pétrole et de gaz.

Dans le même esprit, 600 scientifiques ont appelé le conseil d’administration de BNP Paribas à mettre fin au financement direct et indirect de l’extraction de pétrole et de gaz. Dans leur lettre ouverte, ces scientifiques, dont plusieurs coauteurs des rapports du Giec, indiquent que la stratégie de financement de BNP Paribas est en totale contradiction avec l’Accord de Paris. Cette stratégie rend, en effet, la neutralité carbone plus difficile à atteindre.

Les 600 scientifiques ont reçu un soutien inattendu : Zakia Khattabi, la ministre fédérale du Climat, a partagé leur lettre ouverte sur Twitter. Cette réaction en a fait sourciller plus d’un.

L’Etat belge, un actionnaire qui reste les bras croisés

Le gouvernement belge est, par l’intermédiaire de la Société Fédérale de Participations et d’Investissement (SFPI), actionnaire de BNP Paribas depuis la crise financière de 2008. Il en était même actionnaire principal jusqu’à la semaine dernière. Malgré sa participation importante et ses administrateurs, le gouvernement belge n’a jamais pu ou voulu avoir une réelle influence sur la politique de la banque. Un joli dividende vient chaque année renflouer les caisses de l’État. En contrepartie, le gouvernement belge doit rester les bras croisés alors que BNP Paribas continue à consentir des financements contraires à ses propres ambitions climatiques et en contradiction directe avec le consensus scientifique en matière de changement climatique. À lire aussi La Belgique doit rejoindre l’alliance des pays pour un moratoire sur l’exploitation minière des fonds marins

La réputation du gouvernement belge n’était déjà pas très reluisante dans ce domaine. Dans le cadre de l’« Affaire Climat » (dont la procédure d’appel est toujours en cours), les autorités belges ont été condamnées collectivement en 2021 pour leur politique climatique négligente. Cette politique climatique était si médiocre qu’elle constituait une violation du devoir de diligence et des droits de l’homme.

Le bon exemple donné par la BCE

Le gouvernement belge a aujourd’hui l’occasion de redorer son blason.

La Banque centrale européenne a déjà donné le bon exemple l’an dernier en mettant en place un système de points qui mesure l’impact des entreprises sur le climat et qui joue un rôle déterminant lors de l’achat d’obligations qu’elles émettent. Comparés à ce système de points, les critères d’investissement de la SFPI (la société d’investissement du gouvernement fédéral) sont particulièrement souples. Ils se limitent à quelques principes très généraux, comme la protection de l’environnement, et ne mentionnent même pas la problématique du climat.