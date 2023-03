Coupe du monde 2030: le Maroc pourrait finalement remplacer l’Ukraine comme co-organisateur avec l’Espagne et le Portugal

Alors que la prochaine Coupe du Monde se déroulera en 2026 au Canada, Mexique et États-Unis, plusieurs pays se portent candidats afin d’accueillir la Coupe du monde 2030. Une édition quelque peu particulière puisque cette édition fêtera les 100 ans du tout premier mondial, organisé en 1930 en Uruguay.

Mais une des candidatures pourrait connaître un petit bouleversement. Alors que l’Espagne, le Portugal et l’Ukraine s’étaient portés candidats pour acceuillir le Mondial en 2030, les fédérations espagnole et portugaise travailleraient sur l’option d’inclure le Maroc dans la candidature mais sans l’Ukraine. Selon les informations de The Athletic, confirmées par AS, les deux fédérations ibériques pensent sérieusement à écarter l’Ukraine de leur candidature.

La candidature de l’Ukraine serait remise en question à cause d’une affaire de corruption présumée qui touche la fédération ukrainienne. Ainsi, le président de la fédération ukrainienne Andriy Pavelko, fait l’objet d’une enquête pour fraude et blanchiment d’argent et a été suspendu pour une période limitée. Le 29 novembre dernier, il a été arrêté pour détournement de fonds destinés à la construction d’une usine de terrains de football artificiels