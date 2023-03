BNP Paribas lance une campagne de recrutement massive

BNP Paribas Fortis prévoit d’engager 1.500 nouveaux collaborateurs d’ici 2025, signale vendredi la banque en marge de la publication de ses résultats annuels pour 2022. L’année dernière, elle avait déjà recruté plus de 500 nouveaux salariés.

« Nous avons recruté plus de 500 ’Positive Bankers’ en 2022, et nous comptons renforcer nos équipes grâce à l’arrivée de 1.500 nouveaux collaborateurs et collaboratrices d’ici 2025 », explique Michael Anseeuw, le CEO de la banque, cité dans un communiqué.