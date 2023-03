Hein Vanhaezebrouck fustige sa direction à propos de l’état de la pelouse: «Plus du rugby et de la natation que du football»

Tout comme l’Union Saint-Gilloise (3-3) et Anderlecht (1-1), La Gantoise a dû se contenter d’un partage 1-1 face à Basaksehir à l’aller des huitièmes de finale de la Conference League, jeudi. Le retour au stade Fatih Bterim est prévu jeudi prochain à 18 heures.

Les deux équipes ont dû s’affronter sur une pelouse dont l’état était catastrophique. Hein Vanhaezebrouck, entraîneur des Buffalos, était mécontent de l’état du terrain. En conférence de presse, il a fustigé : « C’était plus du rugby et de la natation que du football. Nous n’y prêtons pas assez d’attention. À Anderlecht, il a également plu pendant tout le match, mais nous avons pu jouer jusqu’à la dernière seconde. Chez nous, c’était à la fin de la première mi-temps. »