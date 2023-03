La ligne de tram liégeoise occupe la rive gauche de la Meuse. Mais à hauteur du très stratégique Pont Atlas, une des portes d’entrée principales de la ville, elle enjambe le fleuve et sa dérivation pour pousser une courte pointe sur la rive droite, à travers le quartier populaire de Droixhe. Comme au terminus de Coronmeuse, le chantier en cours est de très grande ampleur. Et pour cause, c’est ici, au pied des célèbres tours de logement qui ont fait la réputation de l’endroit, que les rames viendront prendre un peu de repos, avant de sillonner la Cité ardente. En termes techniques, on parle de « centre de maintenance et de remisage. » Il reste un sacré boulot, de toute évidence.