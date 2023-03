Avec le quai de la Batte, les vitrines des antiquaires, les immeubles anciens en bord de Meuse ou les façades prestigieuses du Grand Curtius, plusieurs stations du tram en devenir traversent des quartiers historiques et touristiques de Liège. C’est ici aussi que la ligne et ses rails osent une unique infidélité à la ligne droite qui file entre Coronmeuse et Seraing. Les rames ne se croiseront plus sur quelques centaines de mètres, le temps de composer une boucle à sens unique, plus compatible avec le bâti et l’espace disponible.