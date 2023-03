La rue Féronstrée (dites « En Feéonstrée » si vous voulez être adopté par les Liégeois) est une des principales artères commerçantes du centre-ville, entre la place du Marché et le quartier Saint-Léonard. Est ou était ? À l’heure d’écrire ces lignes : il n’y a plus de rue, le revêtement a été enlevé, les trottoirs sont incertains, l’accès aux magasins aléatoire et parfois franchement casse-pipe. Le tram roulera ici dans le sens inverse de la circulation automobile, quand il y en avait une.