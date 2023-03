Sauvenière - Opéra

Alors que les pelleteuses s’activent sur tout le tracé, certains tronçons laissent apercevoir les premiers rails. C’est le cas du côté des grands boulevards, entre Avroy, Sauvenière et Opéra. Mais cela ne signifie pas que les tracas sont terminés pour les riverains et commerçants. Le Carré, lieu de vie nocturne et de commerces, est à deux pas. Patrick Fagnoul tient un commerce de fruits et légumes, la Maison Lemlyn, en face de l’Opéra. Pour lui, « ce tram d’opérette qui ne dessert que la vallée » a surtout apporté malheur et désolation. « Avec ces travaux, ils ont ruiné les commerçants et toute une ville ». « Ils », ce sont les politiques. « J’ai parfois l’impression que les politiciens sont de grands mégalomanes. Et quand il y a des contrariétés, ils n’assument pas leur part de responsabilité. La ville n’a pas beaucoup de leviers par rapport au constructeur, ce n’est pas elle qui décide. Oui mais c’est elle qui a voulu ce tram !