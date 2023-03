Sclessin, terminus ouest. Le stade du Standard dresse sa façade rouge en face des reliquats du site sidérurgique d’Ougrée, de l’autre côté de la Meuse. Au coin du stade, le parking de délestage est déjà visible, le long du terril. Si le club de foot s’est toujours félicité de la construction de ce nouvel outil de mobilité qui transportera, les jours de match, beaucoup plus facilement les hordes de supporters, les commerçants ont un autre discours. Du moins, ceux qui sont encore là. Deux cafés ont jeté l’éponge, la faute aux travaux. Ceux qui tiennent encore debout font le dos rond. C’est le cas de la carrosserie Marchese. Le patron, Gaspar, a l’âge d’être à la retraite mais ses fils ne veulent plus reprendre sa société. Les travaux, il n’a pas de mots pour les décrire. Récemment, une grue a abîmé son enceinte. Le constat a été dressé mais Colas, le maître d’ouvrage, et le sous-traitant se renvoient la responsabilité. Les travaux empiètent sur l’entrée de son garage.