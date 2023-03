Tram de Liège: Un chemin de croix en sept stations

Les travaux du tram ont éventré toute la cité ardente. De Coronmeuse à Sclessin, les habitants et commerçants ne voient pas le bout du chantier et perdent patience.

De Coronmeuse à Sclessin, le centre-ville de Liège est plus que jamais sens dessus dessous en raison du chantier du tram qui s’étend sur 11,7 kilomètres. Les travaux font l’objet d’un partenariat public privé entre l’Office wallon du transport (OWT, groupe TEC), futur exploitant, et le consortium Tram’Ardent, qui a la charge de la conception, de la construction, de l’équipement, du financement et de la maintenance des infrastructures et des rames.